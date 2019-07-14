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    مصرع 5 من الشرطة الأفغانية إثر انفجار قنبلة بإقليم "باجلان" الشمالي

    10:01 ص الأحد 14 يوليو 2019
    مصرع 5 من الشرطة الأفغانية إثر انفجار قنبلة بإقليم "باجلان" الشمالي

    أرشيفية للشرطة الأفغانية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد مصرع 5 من رجالها على الأقل إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق بإقليم "باجلان" الواقع شمال البلاد.

    وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الحادث وقع في منطقة "جوزارجة إي نور" بالإقليم الشمالي عندما انفجرت القنبلة بالتزامن مع مرور دورية للشرطة كانت في طريقها إلى منطقة "فرينج" بالإقليم ذاته.

    ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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    الشرطة الأفغانية كابول انفجار قنبلة إقليم باجلان

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