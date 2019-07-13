العراق والبحرين يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات الأخوية

بغداد - (أ ش أ):

أكد العراق والبحرين حرصهما على العلاقات الأخوية بينهما، والعمل على تطويرها على الأصعدة كافة.

وقالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت - إن وزير الخارجية محمد الحكيم استقبل /اليوم/ في مكتبه سفير البحرين في بغداد، صلاح علي المالكي، حيث نقل الأخير تحيات وزير الخارجية البحريني لنظيره العراقي.

وأكد الحكيم حرص الحكومة العراقية على سلامة المقرات الدبلوماسية، مجددًا رفض واستنكار بلاده للاعتداء على مبنى سفارة المملكة.

من جانبه شدد السفير البحريني على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المنامة وبغداد.

وكان السفير البحريني قد أعلن - أمس الجمعة - استئناف عمله في بغداد بعد استدعاء بلاده له في الـ28 يونيو الماضي للتشاور بعد حادثة "اعتداء" على سفارتها في بغداد.