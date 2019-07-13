الرئيس الفرنسي يعلن نية بلاده تشكيل قوة فضائية عسكرية

القاهرة – مصراوي:

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده بصدد تشكيل قوة عسكرية فضائية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي ذلك الإعلان، بعد تصريح البيت الأبيض، في بيان له، منذ فترة، أن الولايات المتحدة تستعد لتكوين "قوة فضائية" كخدمة عسكرية منفصلة بحلول عام 2020.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الخطة تفي بتعهد الرئيس دونالد ترامب لضمان هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء، مؤكدًا أنه حان الوقت لكتابة الفصل الكبير التالي في تاريخ القوات الأمريكية المسلحة، وإنشاء قوة الفضاء للولايات المتحدة.