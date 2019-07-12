الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها حماية الناقلات في الخليج

(مصراوي)

تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين حماية لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن جنرال أمريكي كبير، الخميس، بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.

وقال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن للولايات المتحدة "دورا حاسما" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري"، مضيفا "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الاسبوعين المقبلين"، وفق سكاي نيوز عربية.

وجاءت تعليقات مايلي بعد إعلان لندن الخميس أن قوارب إيرانية مسلحة، حاولت اعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية، في تصعيد دراماتيكي في الخليج.

وقالت بريطانيا إن القوارب الإيرانية حاولت اعتراض طريق السفينة "بريتش هيريتيج" في مضيق هرمز، وهي ناقلة نفط عملاقة تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ"، ويبلغ طولها 274 مترا وبإمكانها نقل مليون برميل من النفط، قبل أن تتدخل البحرية الملكية وتحذّر القوارب التي عادت أدراجها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن قلقون بسبب هذا الحادث ومستمرون في حض السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".