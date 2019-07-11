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    شهود عيان: قتيلان وجرحى في انفجار استهدف جنازة بشرق ليبيا

    03:11 م الخميس 11 يوليه 2019
    شهود عيان: قتيلان وجرحى في انفجار استهدف جنازة بشرق ليبيا

    أرشيفية

    بنغازي - (د ب أ):

    أفاد شهود عيان ليبيون اليوم الخميس بسقوط قتيلين على الاقل وعدد من المصابين جراء انفجار استهدف جنازة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

    وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن الانفجار استهدف المشيعين لجثمان لواء الجيش خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة وهو أحد الضباط المقربين من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وتوفي يوم أمس بعد معاناة من المرض.

    بنغازي ليبيا انفجار

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