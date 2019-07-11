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    كوريا الشمالية تعدل دستورها لينص على أن كيم جونج أون هو الرئيس الرسمي للبلاد

    02:18 م الخميس 11 يوليو 2019
    كوريا الشمالية تعدل دستورها لينص على أن كيم جونج أون هو الرئيس الرسمي للبلاد

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

    بيونجيانج- (أ ش أ):

    أفادت وسائل إعلامية رسمية في كوريا الشمالية بأن البلاد راجعت دستورها لكي ينص على أن كيم جونج أون هو الرئيس الرسمي للدولة .

    وذكر موقع دعائي كوري شمالي أن دستور البلاد الجديد - الذي تم مراجعته في جلسة مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) شهر أبريل الماضي - ينص على أن رئيس لجنة شئون الدولة؛ أعلى منصب في كوريا الشمالية، هو بمثابة القائد الأعلى الممثل للبلاد ، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الخميس .

    يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يشغل منصب رئيس لجنة شئون الدولة.

    ويُشار إلى أن الدستور السابق كان ينص على أن رئيس مجلس الشعب الأعلى (رئيس البرلمان) هو الرئيس الفخري لكوريا الشمالية.

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