"صفا ورعد وأمين".. من هم ثلاثي حزب الله الذين عاقبتهم أمريكا مؤخرًا؟

كتب – محمد الصباغ:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فرض عقوبات ضد نائبين برلمانيين عن حزب الله في لبنان، في خطوة قلت واشنطن إنها بسبب استغلال النظام السياسي والمالي لتعزيز أنشطة إيران.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 مسئولين في حزب الله هم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، بجانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.

علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على إدراج الثلاثي على قائمة العقوبات الأمريكية، وقال إن ما حدث إشارة إلى "منحى جديد"، لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.

وتابع في بيان رسمي أن لبنان يواجه أمرا جديدا "سنتعامل معه كما نراه مناسبا... المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلا".

أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فاعتبر العقوبات الأمريكية اعتداء على المجلس النيابي ولبنان بأكمله.

وفي وقت لم يصدر فيه حزب الله بيان رسمي للرد على القرار الأمريكي، من المقرر أن يظهر الأمين العام للحزب حسن نصر الله في لقاء تلفزيوني غدًا ربما يتحدث في عن الأمر.

أما النائب عن حزب الله علي عمار فقد صرح بشكل مقتضب لقناة "إل بي سي" اللبنانية وقال "العقوبات وسام شرف".

بيان الخارجية الأمريكية، زعم أن مكتب مراقبة الأصول الأمريكي التابع لوزارة الخزانة أدرج 3 مسؤولين في حزب الله على قائمة العقوبات، لعملهم لصالح الحزب أو "بالنيابة عنه".

ووفقاً للبيان فإن المسؤولين أدرجوا "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب".

بعد هذا الإدراج الثلاثي صار هناك 50 عضوا أو كيانا مرتبطين بحزب الله منذ عام 2017 على لائحة العقوبات الأمريكية.



لكن من هم الثلاثي المستهدف من العقوبات الأمريكية:

أمين شري

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في قرار الإدارج إن شري نائبا تابعا لحزب الله عمل لتعزيز مصالح الحزب داخل لبنان، واستخدم أهمية دوره التمثيلي داخل حزب الله للتأثير على صنع القرارات والضغط على المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من تأثير العقوبات الأمريكية.

وزعم بيان الوزارة أن شري قام بتهديد مسؤولي مصرف لبناني وأفراد أسرهم بعد أن جمد المصرف حسابات عضو في حزب الله أدرجته الولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي.

كان شري مرشح حزب الله عن دائرة بيروت الثانية عام 2018، وهو من مواليد العاصمة اللبنانية عام 1957.

انتخب الرجل نائبًا للمرة الأولى في عام 2005، وقبلها كان قد انتخب عضوا في المجلس المحلي للعاصمة عام 1998، وأعيد انتخابه عام 2004.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية في قرار إدراجه على قائمة العقوبات أنه مقرب من الجهاز الأمني لحزب الله.



محمد حسن رعد



هو نائب عن المقعد الشيعي في مدينة النبطية، وانتخب في مجلس الشورى التابع لحزب الله عام 2009.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في قرار إدراجه على قائمة العقوبات إنه ضمن الدائرة المصغرة لحسن نصر الله، ويتولى رئاسة كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لحزب الله.



هو من بلدة جباع في إقليم التفاح (الجنوب)، ومولود في بيروت سنة 1955.

وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان اللبناني، فقد انتخب نائباً عن محافظة النبطية قضاء النبطية في دورات 1992 و1996 و2000 و2005 و2009، كما انتخب عضواً في لجان: الاقتصاد الوطني، البيئة، شؤون المهجرين، الإدارة والعدل.

هو حالياً عضو في لجنتي الادارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين.



وفيق صفا

مثل سابقيه، قالت السلطات الأمريكية إن إدراجه على قائمة العقوبات يعود إلى أنشطة تخدم مصالح إيران، وصفا هو المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة لحزب الله وعن تنسيق حزب الله مع المجتمع الدولي ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكي فإن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اختار "صفا" عام 1987 كرئيس للجنة الأمن التي تم تغيير اسمها لاحقا ليصبح وحدة الاتصال والتنسيق.

ووصفته الوزارة الأمريكية بأنه أحد القادة البارزين بحزب الله ومن الدائرة المصغرة المحيطة بنصر الله.

ويعتبر البعض أن صفا هو وزير الداخلية الفعلي للبنان، بحسب راديو سوا الأمريكي، إذ يمتد نفوذه للمعابر البرية والجوية للبلاد، بجانب استمراره في مركز حساس داخل الحزب رغم التهم التي تطاله.