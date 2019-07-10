الإمارات تجدد ترحيبها بـ"اتفاق السودان" أمام مجلس حقوق الإنسان

أبوظبي - جنيف - (أ ش أ)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، وعن أملها أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.

جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان والتي ألقاها خليفة سالم المزروعي سكرتير أول بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/.

وأكد المزروعي - في كلمته - انضمام بلاده إلى بيان المجموعة العربية، معربا عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود للمساهمة إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر، بما في ذلك النظر في السبل الكفيلة بفتح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، بالتنسيق والتعاون مع السلطات في البلاد.

وأشار المزروعي إلى أنه بالنظر إلى التطورات الإيجابية الجارية حاليا، يستحق السودان أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل عبر خارطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي.

وشدد على احترام بلاده لسيادة السودان مع الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه، داعيا مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ينظرا في الوضع الانتقالي الحالي في السودان وفقا للمعطيات الجديدة، خاصة وأن السودان الحديث أعطى كل الضمانات بأنه قادر على بناء دولة المؤسسات بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي وفقا لاحتياجاته وتطلعاته، وبدون أي تدخل خارجي.