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    الكرملين: بوتين يعقد محادثات مع القيادة الإيطالية وبابا الفاتيكان

    07:39 م الإثنين 01 يوليه 2019
    الكرملين: بوتين يعقد محادثات مع القيادة الإيطالية وبابا الفاتيكان

    قصر الرئاسة الروسي الكرملين

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور إيطاليا في الرابع من يوليو الجاري؛ حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما سيجري مباحثات مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.

    وذكر بيان للرئاسة الروسية - أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية للأنباء - "أنه في الرابع من يوليو سيقوم بوتين بزيارة رسمية إلى إيطاليا، حيث سيعقد محادثات مع نظيره الإيطالي ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي"، مضيفًا أنه من المرجح أن يبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى السياسي والتجاري والاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

    وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يشارك بوتين وكونتي في منتدى الحوار الروسي - الإيطالي للمجتمع المدني، مؤكدًا أن الرئيس الروسي سوف يقوم بزيارة إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس خلال زيارته إلى روما.

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    فلاديمير بوتين بابا الفاتيكان سيرجيو ماتاريلا روسيا إيطاليا الكرملين

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