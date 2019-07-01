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    الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

    04:58 م الإثنين 01 يوليو 2019
    الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    القاهرة - مصراوي:

    كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران - بحسب العربية.

    وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

    يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان التقى السبت، الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

    وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران. كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

    عادل الجبير محمد بن سلمان إيران قمة العشرين

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