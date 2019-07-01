تقرير: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تخطى مستوى الـ 300 كجم

طهران - (د ب أ):

كشف مصدر إيراني مطلع، لوكالة أنباء "فارس"، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي كانت إيران توصلت إليها مع الدول الكبرى عام 2015.

وذكرت الوكالة أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بوزن اليورانيوم المخصب اليوم ووجدوا أنه قد تخطى السقف المحدد وهو 300 كيلوجرام".

ولم يصدر بعد أي تأكيد من الوكالة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرض حزما من العقوبات الاقتصادية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما إذا لم تضمن الأطراف الأخرى المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وفي منتصف يونيو الماضي أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستتخطى مستوى 300 كجم من اليورانيوم المخصب في غضون عشرة أيام، وذلك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.