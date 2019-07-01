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"سانا": مقتل 4 مدنيين وإصابة 21 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

02:23 ص الإثنين 01 يوليه 2019
"سانا": مقتل 4 مدنيين وإصابة 21 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

قصف - ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقتل 4 مدنيين بينهم طفل رضيع، جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، وإصابة 21 آخرين بجروح تلقوا العلاج اللازم.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين، لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا"، أن وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

وأشارت سانا، إلى أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق، تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة.​

قصف ريف دمشق إسرائيل الجيش السوري
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