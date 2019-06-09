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    السودان: إعفاء قائد بارز في قوات الدعم السريع من منصبه

    02:58 م الأحد 09 يونيو 2019
    السودان: إعفاء قائد بارز في قوات الدعم السريع من منصبه

    السودان

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت السلطات السودانية، الأحد، إعفاء مدير دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء محمد عبدالله من منصبه وتعيين العميد مضوي حسين خلفا له، حسبما ذكرت صحيفة "المشهد السوداني".

    وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان قد أكد في وقت سابق أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة إعلامية سلبية تشنها جهات وصفها بالمُغرِضة.

    وقال المجلس في بيان، الأربعاء الماضي، إن "الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية تقوم بها جهات مغرضة تتهم قوات الدعم السريع بجرائم هي بريئة منها".

    ونوَّه بدور قوات الدعم السريع في الانحياز لمطالب الشعب السوداني وإرادته الحرة، رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة.

    وختم البيان بأن قوات الدعم السريع ستظل "قوية منيعة أبداً تساند الثورة الشعبية السودانية)وتعض على إنجازاتها وتتمسك بمبادئها وتحافظ على الأمن، وتتصدى لكل محاولات الفوضى والنهب والاحتيال وتفتح المتاريس وتزرع الطمأنة في قلوب المواطنين وتعين على فضائل الخير وقيم السودانيين السمحة ضمن قوات المنظومة الأمنية".

    جاء البيان وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بفض اعتصام السودانيين أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم، الاثنين الماضي، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص بحسب لجنة أطباء السودان المركزية (جهة غير حكومية).

    فيما نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان انه سيتم محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن أحداث فضّ الاعتصام.

    كان عيّن قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان حميدتي، نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في أبريل الماضي.

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