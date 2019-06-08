واشنطن تؤكد أهمية مواصلة مهمة الجيش الألماني في مكافحة داعش

الأزرق (الأردن) - (د ب أ):

أكدت الولايات المتحدة أهمية مواصلة مهمة الجيش الألماني في مكافحة تنظيم داعش.

وطالبت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في خطاب للمفتش العام للجيش الألماني بمواصلة المهمة.

وجاء في الخطاب الذي بعثه الجنرال الأمريكي كينيث ماكينزي، ونقلته مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أؤكد بشدة أهمية الاستطلاع التكتيكي والتزود بالوقود من الجو... كل واحدة من هذه الإمكانيات تلعب دورا محوريا في دحر تنظيم داعش وستستمر في تأدية هذا الدور إذا أبقينا الضغط على بقايا التنظيم".

وأكد الجنرال الأمريكي الحاجة الماسة لاستمرار القدرات العسكرية لكافة الشركاء في التحالف من أجل نجاح العمليات الجارية ضد المتطرفين في المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الجمعة جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، استهلها بزيارة الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.

وهبطت طائرة ماس مساء أمس بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني "بوندسفير" وطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حربا على تنظيم داعش الإرهابي.

ومنذ أيام يدور الحديث عن انتهاء مدة بقاء القوات الألمانية هناك في أكتوبر من عدمه.

وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الأكراد في شمالي سورية.

ويمكن أن تمثل طائرات "تورنيدو" مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا يبقى منوطا بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عقب العطلة الصيفية.

سيجري ماس خلال جولته الشرق أوسطية محادثات مع المسؤولين في الأردن والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران.

وتدور مباحثاته في إيران يوم الاثنين المقبل عن إمكانيات إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتعرض حاليا لتهديد كبير.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت قبل عام من هذا الاتفاق، ومنذ ذلك الحين تتزايد حدة التوتر بصورة مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.