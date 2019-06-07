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    بومبيو: سنحرم إيران من الأموال التي تستخدمها لزعزعة الاستقرار

    05:28 م الجمعة 07 يونيو 2019
    بومبيو: سنحرم إيران من الأموال التي تستخدمها لزعزعة الاستقرار

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة، ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وشبكة واسعة من الوحدات التابعة لها ووكلاء المبيعات.

    ويأتي أحدث عقوبات أمريكية في إطار حملة الضغوط القصوى التي تشنها واشنطن على النظام الإيراني مستهدفة بذلك قطاع البتروكيماويات في البلاد.

    إيران مايك بومبيو الولايات المتحدة الشرق الأوسط
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