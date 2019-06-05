تلفزيون: رئيس المجلس العسكري السوداني يقول المجلس منفتح على محادثات دون شروط

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحا "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة، وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.