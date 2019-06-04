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    أطباء بلا حدود: يجب إجلاء 6000 مهاجر من معسكرات الاعتقال الليبية

    05:02 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    أطباء بلا حدود: يجب إجلاء 6000 مهاجر من معسكرات الاعتقال الليبية

    منظمة أطباء بلا حدود الدولية

    روما- (د ب أ):

    قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يقرب من 6000 مهاجر محاصرين في معسكرات الاعتقال الليبية ، وإنه يجب إجلاؤهم إلى أوروبا "في أسرع وقت ممكن".

    ووثقت منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكرارا حالات سوء المعاملة والتعذيب في سجون المهاجرين في ليبيا ، وقد ساهم الصراع المستمر منذ شهرين حول العاصمة طرابلس في تفاقم الوضع في أنحاء البلاد.

    وقال سام تيرنر ، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا ، في مؤتمر صحفي في روما اليوم الثلاثاء، إنه: "لا توجد أماكن آمنة في ليبيا لنقل هؤلاء المهاجرين واللاجئين إليها لإبعادهم عن خطر النزاع".

    وقال تيرنر ، وهو يطلق نداءً إلى حكومات الاتحاد الأوروبي: "لهذا السبب ندعو بشكل عاجل إلى إجلائهم الإنساني".

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