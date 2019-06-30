  • عاجل: مصر تفوز على أوغندا بثنائية نظيفة وتتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    الحبس المؤقت لـ16 شخصًا في الجزائر بتهمة المساس بسلامة الوطن

    10:57 م الأحد 30 يونيو 2019
    الحبس المؤقت لـ16 شخصًا في الجزائر بتهمة المساس بسلامة الوطن

    محكمة سيدي أمحمد بالجزائر

    الجزائر (أ ش أ)

    أمر قاضي التحقيق محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، بإيداع 16 شخصًا الحبس المؤقت بتهمة المساس بسلامة الوطن برفع راية غير العلم الوطني.

    وقال بيان لوكيل الجمهورية بالمحكمة إنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن المقاطعة الادارية لسيدي امحمد وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية، تم بتاريخ 30 يونيو2019 تقديم 16 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية لقاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ 16 شخصا من أجل جرم المساس بسلامة وحدة الوطن برفع راية من غير الراية الوطنية.

    وأصدر قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الاول أوامر ايداع الحبس المؤقت في حق كل المتهمين.

    هذا المحتوى من

    محكمة سيدي أمحمد الجزائر تهمة المساس بسلامة الوطن

    الخبر التالى:

    عقيلة صالح: لن يكون هناك حل لأزمة ليبيا قبل طرد الميليشيات الإرهابية من طرابلس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان