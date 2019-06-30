نتنياهو: الفلسطينيون مصممون على مواصلة الصراع

تل أبيب- (د ب أ):

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بأنهم مصممون على مواصلة الصراع.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"الفلسطينيون مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم. من يريد السلام لا يتصرف هكذا. ونحن خلافا لهم نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع العالم العربي لأن هذا يخدم الجميع".

وأعاد نتنياهو تكرار تصريحات صدرت عن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على هامش الورشة التي عقدت الأسبوع الماضي بالمنامة، والتي قال فيها إن "إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي. وهناك مكان للشعب اليهودي بيننا".

ووصف نتنياهو هذه التصريحات بأنها "في غاية الأهمية وتأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها لتحويل إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة".

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة له من الداخل على خلفية التعامل مع الاعتداءات التي تنطلق من قطاع غزة، قال :"فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا، سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير. نتخذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية. والدعاية التي يمارسها البعض لا تؤثر علينا. حيث أنهم سيكونون أول من سينتقدنا إذا قمنا بشن عملية عسكرية واسعة النطاق. قد نضطر إلى القيام بذلك، ولكن ما يحركني هو أمن دولة إسرائيل".