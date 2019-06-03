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    ترامب يمتدح ملكة بريطانيا ويصفها بالمرأة العظيمة

    11:58 م الإثنين 03 يونيو 2019
    ترامب يمتدح ملكة بريطانيا ويصفها بالمرأة العظيمة

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    لندن (أ ش أ)

    امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها به وزوجته في قصر باكينجهام اليوم الاثنين ، واصفاً إياها بأنها "امرأة عظيمة".

    وأثنى الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، على الملكة وعملها المتواصل خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، وأكد على أن القيم المشتركة تعمل على توحيد البلدين بشكل مستمر وفي المستقبل.

    وقال ترامب "منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، فإن جلالتها كانت تقف كرمز ثابت لهذه التقاليد التي لا تُقدر بثمن".

    وكانت إليزابيث الثانية قد أكدت أثناء ترحيبها بترامب وزوجته ميلانيا أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وأن هذه الزيارة تمثل فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين.

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