  • عاجل:مباشر - (حرس الحدود 1 - الزمالك 0).. بهاء مجدي يسجل في فريقه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    السودان: تشكيل لجنة بشأن احداث منطقة قيادة الجيش بالخرطوم

    09:03 م الإثنين 03 يونيو 2019
    السودان: تشكيل لجنة بشأن احداث منطقة قيادة الجيش بالخرطوم

    احتجاجات السودان

    الخرطوم - (د ب أ):

    اصدر الوليد سيداحمد محمود النائب العام قرارا اليوم الاثنين بتشكيل لجنة للاحداث التي وقعت صباح اليوم الاثنين بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة.

    ووجه القرار ان يبدا التحقيق فورا،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

    كان 13 متظاهراً قد قتلوا وأصيب العشرات؛ لدى قيام قوات الأمن السودانية صباح اليوم الاثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية" و"تجمع المهنيين السودانيين".

    واعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ودعت إلى عصيان .

    من جانبه، اعلن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي نفى فض الاعتصام بالقوة واعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبية

    احتجاجات السودان السودان الخرطوم الجيش السوداني المجلس العسكري السوداني

    الخبر التالى:

    ليبيا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان