السودان: تشكيل لجنة بشأن احداث منطقة قيادة الجيش بالخرطوم

الخرطوم - (د ب أ):

اصدر الوليد سيداحمد محمود النائب العام قرارا اليوم الاثنين بتشكيل لجنة للاحداث التي وقعت صباح اليوم الاثنين بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة.

ووجه القرار ان يبدا التحقيق فورا،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كان 13 متظاهراً قد قتلوا وأصيب العشرات؛ لدى قيام قوات الأمن السودانية صباح اليوم الاثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية" و"تجمع المهنيين السودانيين".

واعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ودعت إلى عصيان .

من جانبه، اعلن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي نفى فض الاعتصام بالقوة واعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبية