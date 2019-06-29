إيفانكا ترامب تدعو إلى مواصلة التأكيد على تمكين المرأة في مجموعة العشرين

أوساكا- (د ب أ):

جذبت ابنة الرئيس الأمريكية، إيفانكا، انتباه وسائل الإعلام اليوم السبت في نهاية قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية، حيث دعت قادة مجموعة العشرين لمواصلة التأكيد على تمكين المرأة.

وقالت إيفانكا وغيرها من المشاركين في فعالية جانبية بالقمة التي استمرت يومين إن المرأة إذا ما شاركت في سوق العمل بشكل متساو ، فإن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينمو ليصل إلى 28 مليار دولار بحلول 2025.

وأضافت: "يجب أن نواصل إيلاء أولوية لتمكين المرأة اقتصاديا ووضعها في قلب أجندة مجموعة العشرين". وتابعت أن تحقيق الشمول للمرأة في الاقتصاد هو "سياسة اقتصادية ودفاعية ذكية".