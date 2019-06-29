الصين ترحب بتصريح ترامب حول رفع الحظر عن شركة "هواوي"

أوساكا- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن الصين رحبت بتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن وانج شياولونج، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية في قمة مجموعة العشرين قوله للصحفيين في مدينة أوساكا اليابانية "من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم السبت في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية إنه تعهد للرئيس الصيني شي جين بينج بالسماح مجددا ببيع منتجات تكنولوجية لـ "هواوي".