أردوغان: بعض الحلفاء يساندون الجماعات الإرهابية في سوريا

إسطنبول- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية إن بعض حلفاء تركيا يساندون الهجمات الإرهابية داخل سوريا، بدون تسمية أي دولة.

وأضاف أردوغان: "بعض حلفائنا يدعمون جماعات مثل حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكرية (واي بي جي) التي ارتكبت عمليات تطهير عرقية وتجنيد القصر وإجبار الأشخاص على الهجرة".

وتابع أردوغان أن هناك "مشكلات خطيرة وتناقضات خطيرة " فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في سوريا.