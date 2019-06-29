رئيس الصين: نأمل استئناف المفاوضات بين أمريكا وكوريا الشمالية

أوساكا - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم السبت أن الرئيس شي جين بينج أعرب لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا.

جاء ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة والناشئة المنعقدة حاليا في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفقا للتقارير، قال شي إن بلاده ترغب في القيام بدور بَّناء للمساعدة في هذه المحادثات.