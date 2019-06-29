أبرز التصريحات في 24 ساعة.. أمرنا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا
القاهرة - مصراوي:
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، وأكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أن الرئيس دونالد ترامب يتولى منصبه بشكل غير شرعي، فيما أوضح الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن النائب العام أقيل بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير.
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