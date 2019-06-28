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    المستشارة الألمانية "بصحة جيدة"

    04:32 م الجمعة 28 يونيو 2019
    المستشارة الألمانية "بصحة جيدة"

    أنجيلا ميركل

    أوساكا- (أ ف ب):

    أكدت متحدثة باسم أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية "بصحة جيدة" بعدما أثير القلق حولها في الأيام الأخيرة اثر تعرضها لنوبتي ارتجاف خلال لقاءات عامة.

    وقالت المتحدثة مارتينا فييتز في مؤتمر صحافي في برلين إن "الصور من أوساكا (خلال قمة العشرين في اليابان) تظهر المستشارة ناشطة جداً وبصحة جيدة. هي تقوم بعملها وتجري لقاءاتها كما هو مقرر".

    والتقت ميركل التي توجهت بعد ظهر الخميس إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وبنظرائها من الاتحاد الأوروبي، كما أدلت بتصريحات علنية.

    وصباح الخميس، تعرضت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ عام 2005 لنوبة ارتجاف خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة كريستين لامبرخت في قصر بيلفو في برلين حيث مقر رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير.

    وتعرضت ميركل لأزمة مماثلة لكن أشد خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي. وأرجع سبب الارتجاف إلى تعرض ميركل للتجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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