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    رئيس وزراء الهند يبحث مع ولي العهد السعودي تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

    11:50 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    رئيس وزراء الهند يبحث مع ولي العهد السعودي تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

    رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

    أوساكا- (أ ش أ):
    بحث رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم (الجمعة) مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.
    وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية "رافيش كومار" - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "رئيس الوزراء ناريندرا مودي التقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود على هامش قمة مجموعة العشرين.. وناقشا تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وغيرها".

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    Asha
    رئيس وزراء الهند ولي العهد السعودي قمة العشرين ناريندرا مودي
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