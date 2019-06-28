خلال المناظرة الثانية.. 10 ديمقراطيين ينتقدون بايدن وترامب

واشنطن- (د ب أ):

هاجم الديموقراطيون العشرة الذين يسعون للحصول على فرصة لتحدي دونالد ترامب في انتخابات 2020، الرئيس الأمريكي يوم الخميس، ولكنهم أيضا استهدفوا جو بايدن، المرشح الأوفر حظا، في ثاني مناظرة لهم هذا الأسبوع.

وانتقد العديد من المرشحين سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب، وخاصة تأثيرها على الوضع على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما هاجموا أيضا معاملته لحلفاء الولايات المتحدة وانكاره لتغير المناخ.

وكانت الهجرة نقطة محورية في بداية المناظرة التي استمرت لساعتين في الأسبوع الذي أثارت فيه صورة لأب من السلفادور وابنته الصغيرة غرقا في نهر ريو جراندي غضبًا عالميًا يتعلق بمحنة المهاجرين.

واتفق معظم المرشحين على أنه يجب أن يكون عبور الحدود دون توثيق جريمة مدنية، وليس جناية، وقال جميع الأشخاص العشرة إن مقترحاتهم للتأمين الصحي الحكومي ستشمل تغطية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقال بيت بوتيجيج، رئيس بلدية ساوث بند بولاية إنديانا: "هذا لا يتعلق بالصدقة، هذا برنامج تأمين ونحن لا نفضل أن يكون هناك 11 مليون شخص لا يحملون وثائق في بلدنا غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية".

وقال بايدن إن توفير الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين سيدعم الأشخاص الذين يساهمون في رفاهية الدولة ويدفعون كل من الضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

ووبخ ترامب، الذي يشارك حاليا في قمة مجموعة العشرين باليابان، المرشحين لموقفهم المتعلق بالرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين.

وقال ترامب: "كل الديمقراطيين رفعوا أيديهم الآن لمنح ملايين الأجانب غير الشرعيين رعاية صحية غير محدودة". "ماذا عن رعاية المواطنين الأمريكيين أولاً!؟".

كما دعا العديد من المرشحين إلى إصلاح الهجرة عبر الحدود على نطاق أوسع، بما في ذلك تمهيد الطريق لمنح الجنسية للأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون وثائق وحماية المهاجرين الذين وصلوا خلال طفولتهم.

وكانت الهجرة أيضًا موضع اهتمام خلال المناظرة الأولى يوم الأربعاء، بين الديمقراطيين العشرة أيضا. وتحدى جوليان كاسترو، الذي شغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، المرشحين الآخرين للتصديق على إلغاء قانون يجعل من عبور الحدود جريمة اتحادية.