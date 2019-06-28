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    بوتين: سياسة ميركل بشأن اللاجئين كانت "خطأ جوهري"

    06:32 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    بوتين: سياسة ميركل بشأن اللاجئين كانت "خطأ جوهري"

    بوتين و ميركل

    أوساكا - (د ب أ):

    وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالسماح لأكثر من مليون لاجئ ، معظمهم من سورية ، بدخول ألمانيا من عام 2015 بأنه كان "خطئا جوهرا".

    وانتقد بوتين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نُشرت يوم الجمعة ، قبل قمة مجموعة العشرين في اليابان، انتقد بوتين "الفكرة الليبرالية" ، التي قال إنها "تجاوزت هدفها".

    وقال بوتين للصحيفة:"لا يستطيع [الليبراليون] إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة".

    على الرغم من انتقاده سياسة ميركل لعام 2015 ، قال بوتين إن تدخل موسكو العسكري في الحرب الأهلية التي استمرت سبع سنوات في سوريا ، والتي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، كان ناجحًا.

    ومن المقرر أن يعقد بوتين محادثات مع ترامب وميركل في مجموعة العشرين في أوساكا.

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