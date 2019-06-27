رويترز: إيران لم تبلغ بعد الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم المُخصّب

القاهرة- (مصراوي):

قال دبلوماسيون إن أحدث البيانات الصادرة عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة تفيد بأن كمية اليورانيوم المُخصّب الذي تملكه إيران ما زالت أقل من الحد الأقصى المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي، لكنها بصدد الوصول إليه مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قولهم إنن "الوكالة تحقّقت يوم الأربعاء من أن إيران تملك 200 كيلوجرام تقريبًا من اليورانيوم مُنخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرامًا".

وقال اثنان منهم إن طهران تنتج اليورانيوم بمعدل كيلوجرام واحد تقريبا في اليوم، مشيرين إلى أنها لن تحقق ما أعلنته من أنها ستبلغ الحد الأقصى اليوم الخميس. لكنها قد تتجاوز ذلك الحد بعد قليل من اجتماع ينعقد غدًا الجمعة في فيينا مع موقعين آخرين على الاتفاق بهدف إنقاذه، بحسب رويترز.

وقال أحد الدبلوماسيين الذي اشترط عدم نشر اسمه: "لم يبلغوا الحد الأقصى... إذا وصلوا إليه فسيحدث ذلك على الأرجح في مطلع الأسبوع المقبل".

ويهدف الاتفاق النووي المموقّع في عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، إلى تمديد الوقت الذي يمكن أن تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا قررت أن تفعل، إلى عام بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران. وهددت إيران بالرد بعدم الالتزام ببعض القيود التي يفرضها الاتفاق مما قد يفضي لانهياره، لكنها تطالب القوى الأوروبية ببذل المزيد من الجهد لحمايتها من العقوبات الأمريكية.