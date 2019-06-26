الأمم المتحدة: زيادة عدد متعاطي الأفيون بنسبة 56 بالمائة عن تقديرات سابقة

فيينا- (د ب أ):

ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة اليوم الأربعاء في تقرير ألقى الضوء على عدد من الاتجاهات السلبية أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتعاطون الأفيون أعلى 56 بالمائة عن تقديرات سابقة.

وأضاف المكتب ومقره فيينا في تقرير السنوي أن عدد الوفيات المتعلقة بالمخدرات بلغ 585 ألفا في عام 2017، وقفز إنتاج الكوكايين إلى رقم قياسي جديد ذلك العام.

وتم تعديل رقم متعاطي المواد الأفيونية إلى 53 مليون شخص بسبب نتائج الدراسات الاستقصائية الواسعة، التي تم إجراؤها في الهند ونيجيريا، وهي ضمن أكبر الدول في العالم.

ويستند التقدير إلى أحدث البيانات العالمية المتاحة من عام 2017.

وتشمل المواد الأفيونية المنتجات الطبيعية المشتقة من الخشخاش مثل الهيروين والمواد الأفيونية المركبة التي تعد أصل وباء المخدرات في أمريكا الشمالية.

ولقي أكثر من 47 ألف شخص حتفهم جراء تعاطي جرعات زائدة من الأفيون في الولايات المتحدة خلال عام 2017، إلى جانب نحو أربعة آلاف شخص في كندا.

وفي ذلك العام، توفي إجمالي 585 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم بسبب جرعات زائدة وأمراض مرتبطة بالمخدرات. وأكثر من خمسهم من متعاطي الأفيون .