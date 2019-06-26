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    المرشد الإيراني: لا تراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية

    01:57 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    المرشد الإيراني: لا تراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية

    المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي

    طهران - (د ب أ):

    أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الأربعاء: "إيران لن تتراجع أمام العقوبات الأمريكية القاسية والإهانات.. وضغوط الأعداء الظالمين مهما بلغت لن تؤثر على الشعب الإيراني".

    ووصف الدعوة الأمريكية للتفاوض بأنها "خداع".

    وقال: "عندما فشل العدو في الوصول إلى هدفه بفرض الضغوط يقترح إجراء المفاوضات؛ لأنه يتصور أن الشعب الإيراني ساذج".

    كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة "مؤثرة بقوة" ضد إيران، تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والعديد من قادة الحرس الثوري.

    وأعلن البيت الأبيض أنه يجري التخطيط لفرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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