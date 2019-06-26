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    ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الثنائية

    08:17 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الثنائية

    الأمير محمد بن سلمان

    سول - (أ ش أ):

    وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

    ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته لسول الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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