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محلل اقتصادي: العقوبات الأمريكية كبدت فنزويلا 9ر16 مليار دولار سنويا

09:08 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
محلل اقتصادي: العقوبات الأمريكية كبدت فنزويلا 9ر16 مليار دولار سنويا

فنزويلا

نيويورك - (د ب أ):

قال فرانشيسكو رودريجيز كبير خبراء الاقتصاد في شركة "تورينو كابيتال" للاستشارات المالية إن العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا كبدت الأخيرة خسائر اقتصادية بلغت 9ر16 مليار دولار سنويا.

وأشار التقرير الذي أعده رودريجيز إلى أن العقوبات المالية والنفطية الأمريكية خلال الفترة من 2017 إلى 2019 أدت إلى تراجع إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 797 ألف برميل يوميا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رودريجيز القول إن هذه البيانات تشير إلى أن هدف السلطات الأمريكية الرامي إلى حرمان نظام حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "يتحقق"، حيث تراجع إنتاج فنزويلا من النفط بعد فرض العقوبات الأمريكية في 2016 بوتيرة أسرع مما يحدث في أي دولة أخرى منتجة للنفط باستثناء الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقال المحلل الاقتصادي في تقريره لصالح عملاء شركة الاستشارات المالية إن العقوبات التي تقرر فرضها على صناعة النفط في فنزويلا "ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج".

فنزويلا العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة الاقتصاد النفط

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