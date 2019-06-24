سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الأجواء ليست مناسبة للدخول في حوار مع واشنطن

نيويورك - (د ب أ)

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي اليوم الاثنين إن الأجواء ليست مناسبة لإجراء حوار بين بلاده والولايات المتحدة.

وأضاف السفير الإيراني خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران: " كيف يمكنك البدء في حوار مع شخص شغله الشاغل في فرض المزيد من العقوبات على إيران".

وتابع رافانشي قائلا إن الولايات المتحدة شنت "حربا اقتصادية" ضد إيران "وإرهابا اقتصاديا" ضد شعبها، وذلك عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيد من العقوبات اليوم على طهران.

واستطرد رافانشي قائلا إن الولايات المتحدة جلبت "أسطولا بحريا" إلى المنطقة الإيرانية، في إشارة إلى القوات الإضافية والعتاد العسكري الذي أرسلته واشنطن إلى المنطقة بعد الهجمات الأخيرة على ناقلتين للنفط في خليج عمان.

ومضى السفير الإيراني قائلا "ليس هناك شك في أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها القوات الإيرانية الأسبوع الماضي قد دخلت المجال الجوي الإيراني"، بينما تصر الولايات المتحدة على أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

يأتي ذلك ، فيما وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران طالت المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيراني أيه الله علي خامنئي.