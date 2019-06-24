ترامب يفرض عقوبات تستهدف مرشد إيران

القاهرة – مصراوي:

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرًا إلى أنها تستهدف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وتحدث ترامب من البيت الأبيض خلال توقيعه على أوامر العقوبات دون الكشف عنها بشكل مفصّل، وأكد على سعي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف ما وصفه بدعم إيران للإرهاب، مضيفًا "لا نسعى إلى نزاع مع إيران لكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

كما أشار إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بصرف النظر عن إسقاط الطائرة المسيرة.