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    ​إصابة 19 شخصا بسبب زلزال ضرب جنوب غربي الصين

    09:21 ص الأحد 23 يونيو 2019
    ​إصابة 19 شخصا بسبب زلزال ضرب جنوب غربي الصين

    زلزال

    بكين -أ ش أ:

    أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الأحد إصابة 19 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في المقاطعة مساء أمس بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر.

    وأضافت السلطات - في بيان اليوم - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث إن حالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلى أن 11 مصابا منهم لا يزالون في المستشفى للفحص والعلاج.

    وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشانغنينغ التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان /الاثنين/ الماضي، ما خلف 13 قتيلا و220 مصابا، وأدى إلى إجلاء 80 ألف شخص.

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