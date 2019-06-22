ترامب يؤجل مداهمات الترحيل أسبوعين ليمنح نواب الكونجرس وقتا

واشنطن (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه أجل عملية مخطط لها لجمع المهاجرين غير الشرعيين من أجل ترحيلهم لمدة أسبوعين لمنح نواب الكونجرس وقتا للتفاوض على اتفاق بشأن قوانين اللجوء الأمريكية.

وكتب ترامب عبر موقع تويتر: "بناءً على طلب الديمقراطيين، أجلت عملية إبعاد المهاجرين غير الشرعيين (الترحيل) لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويضعوا حلاً لمشاكل اللجوء والثغرات في الحدود الجنوبية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستبدأ عمليات الترحيل!".