أكثر الكلمات إنتشاراً

ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى

07:59 م الأحد 02 يونيو 2019
قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى

أرشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أعربت دولة قطر اليوم الأحد،عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، وإصابة عدد من المصلين والمعتكفين بجروح متفاوتة جراء اعتداء قوات "الاحتلال" الإسرائيلي عليهم،بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" في موقعها الإلكتروني.

كانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم في المسجد الأقصى شرق القدس بعد دخول أكثر من ألف يهودي إلى المسجد بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى أصيبوا بجروح متفاوتة في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اعتراضهم على "اقتحامات استفزازية" لجماعات يهودية.

إسرائيل المسجد الأقصى قطر الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

الخبر التالى:

إلغاء الإنتخابات الرئاسية في الجزائر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان