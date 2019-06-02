قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى

القاهرة - (د ب أ):

أعربت دولة قطر اليوم الأحد،عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، وإصابة عدد من المصلين والمعتكفين بجروح متفاوتة جراء اعتداء قوات "الاحتلال" الإسرائيلي عليهم،بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" في موقعها الإلكتروني.

كانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم في المسجد الأقصى شرق القدس بعد دخول أكثر من ألف يهودي إلى المسجد بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى أصيبوا بجروح متفاوتة في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اعتراضهم على "اقتحامات استفزازية" لجماعات يهودية.