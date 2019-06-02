الرئيس العراقي يدعو إلى تجنيب البلد آثار الصراعات والأزمات في المنطقة

بغداد - (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاحد إلى تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول.

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود، إن "الموقف العراقي تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية وضرورة تجنب العراق آثارة الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار".

وشدد على ضرورة "تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

وأكد "حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، وأن موقف العراق تجاه أزمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا".

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.