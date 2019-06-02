سول تستضيف الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي اليوم

سول (د ب ا) :

عقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي اجتماعه السنوي الـ75 في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الأحد، حيث اجتمع كبار مسؤولي قطاع الطيران حول العالم لمناقشة سبل التغلب على التحديات في القطاع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاجتماع حضره أكثر من 800 ممثل عن 290 شركة طيران في 120 دولة. ويشار إلى أن هذه أول مرة تستضيف فيها سول مثل هذا الاجتماع.

وقد جرى انتخاب شو وون تاي، الرئيس الجديد لشركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية ، لترأس الاجتماع في سول هذا العام.

وقال شو " أتمنى أن يكون هذا الاجتماع العام السنوي الـ75 بمثابة منتدى بناء نتمكن فيه من تسليط الضوء على الفرص التي بين أيدينا، وكيف يمكننا الاستفادة من هذه الفرص ".

وأعلن الاتحاد خلال اجتماعه خفض توقعاته بالنسبة لقطاع النقل الجوي خلال عام 2019 من 5ر35 مليار دولار إلى 28 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطلب المتعثر في التجارة العالمية.

ويشار إلى أن هذا أول تجمع لمسؤولي قطاع الطيران منذ وقوع حادثين لطائرة من طراز بوينج ماكس 737 خلال خمسة أشهر، مما أدى لتعليق شركات الطيران تحليق هذا الطراز من الطائرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس شركة الخطوط الجوية التايلاندية، التي تقوم حاليا بشراء أسطول جديد من الطائرات، القول إن على شركة بوينج إقناع ركابها بان الطائرة ماكس 737 أصبحت أمنة قبل أن تدرس الشركة عملية شراء هذا الطراز من الطائرات.

وقال رئيس الشركة سوميث دامراونجشاتا " لا يمكن شراء الطائرة في الوقت الذي لا يريد أحد استخدامها".

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات إنه من غير المرجح أن تعود طائرة بوينج ماكس 737 للتحليق قبل نهاية هذا العام بسبب عدم وجود تعاون كامل بين هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية وغيرها من هيئات الطيران فى الدول الأخرى.

وقال كلارك للصحفيين خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في سول" إعادة تحليق الطائرة سوف يستغرق وقتا طويلة، ربما بحلول عيد الميلاد".

ونقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر القول إنه قلق بشأن تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على قطاع الطيران.

وأضاف في حوار في سول اليوم " نحن قلقون بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين" موضحا " هذه الحرب لن تؤثر فقط على الدولتين، فكلاهما قوتان اقتصاديتان كبيرتان وأي ما تفعلانه لن يؤثر فقط عليهما ولكن على بقية الاقتصاديات في العالم".