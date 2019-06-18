فلسطين: مساعي واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية "لن تنجح بمفردها"

رام الله - (د ب أ):

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن مساعي الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية "لن تنجح بمفردها" في ظل المقاطعة الفلسطينية لجهود واشنطن.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الموقف الفلسطيني والإجماع الدولي وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس والمقدسات والهوية الفلسطينية" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكد أبو ردينة أن "أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء".

وأضاف :"موقف القيادة الفلسطينية من الثوابت وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء".

وشدد أبو ردينة على أن الموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأية تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الاجماع الوطني والدولي، وخيار الشعب الفلسطيني واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة.

في هذه الاثناء قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث، إن المؤتمر الأمريكي الاقتصادي المقرر في البحرين الأسبوع المقبل "حلقة من حلقات تنفيذ صفقة القرن" الأمريكية.

وأعلن شعث ، في بيان ، أن الجاليات الفلسطينية في مختلف بلدان العالم وقارّاته باشرت تنظيم سلسلة من الفعاليات والتحركات في مختلف بلدان المهجر والاغتراب رفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.

وأوضح أن التحركات الفلسطينية تستهدف "توضيح أهداف ومخاطر المبادرة الأمريكية وتداعياتها على استقرار وأمن المنطقة"، ولدعوة العالم لرفض صفقة القرن وتمسكا بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمرا (ورشة عمل) في البحرين نهاية الشهر الجاري لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.