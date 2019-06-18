مقتل جندي هندي ومسلحيّن في اشتباكات بإقليم كشمير

نيودلهي - (أ ش أ):

لقي أحد أفراد الجيش الهندي ومسلحان اثنان حتفهم، فيما أصيب جندي آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين في مقاطعة "أنانتانج" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن مصادر بالشرطة الهندية قولها إن الاشتباكات اندلعت عقب تلقي قوات الأمن معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الهندي اليوم الثلاثاء مصرع اثنين من جنوده جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مدرعة في إقليم "كشمير".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجنديين قد توفيا في المستشفى التي تم نقلهما إليها متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما في الانفجار الذي وقع بمنطقة "بولواما" وأسفر أيضا عن إصابة أكثر من 10 جنود آخرين بالإضافة إلى مدنيين إثنين.

ولم تعلن أي جماعة من الجماعات المتمردة التي تقاتل ضد الحكم الهندي في الإقليم منذ عام 1989 مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.