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    مكتب نتنياهو: عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين تم بالتنسيق معنا

    12:15 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    مكتب نتنياهو: عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين تم بالتنسيق معنا

    بنيامين نتنياهو

    تل أبيب (د ب أ)

    قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الإثنين، إن قرار الولايات المتحدة بعدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور قمة البحرين الاقتصادية في أواخر الشهر الجاري، تم تنسيقه مع "تل أبيب" مقدما، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

    وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤول أمريكي لم يتم تسميته هويته إن البيت الأبيض لن يقوم بدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور هذا الحدث ، على أمل الإبقاء على القمة "غير سياسية قدر الإمكان".

    تعد قمة البحرين الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة جزءًا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ، وتهدف إلى مناقشة الاستثمارات المالية في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك ، أعلن المسؤولون الفلسطينيون أنهم سيقاطعون القمة.

    كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد على رفض صفقة القرن وعدم مشاركة فلسطين في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الولايات المتحدة في المنامة.

    بنيامين نتنياهو إسرائيل تل أبيب أمريكا
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