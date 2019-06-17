مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب مواجهة ابتزاز إيران للعالم

القاهرة - مصراوي:

قال جاريت ماركيس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن خطط إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم ممكنة فقط بسبب الاتفاق النووي الفظيع الذي تركهم قادرين على ذلك.

وتابع ماركيس، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه لن يسمح لإيران أبدًا بتطوير أسلحة نووية.

وأكد ماركيس، أنه يجب إيقاف ابتزاز النظام الإيراني للعالم، ومواجهة هذا الابتزاز بزيادة الضغط الدولي عليها.

وكانت إيران أعلنت اليوم الاثنين، عن أنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا بخصوص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر مع واشنطن وإن كانت طهران قالت إنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي.