رئيس بيرو: الإجراءات الأمنية على الحدود تهدف لجعل هجرة الفنزويليين أكثر أمانا

ليما (أ ش أ)

أعلن رئيس بيرو، مارتن فيسكارا، اليوم السبت، أن الإجراءات الأمنية الجديدة بشأن دخول المهاجرين النازحين من فنزويلا إلى بيرو تهدف إلى جعل الهجرة أكثر فعالية وأمانا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الاخبارية الأمريكية، أن قوات مكافحة الشغب في بيرو بدأت اعتبارا من اليوم في تشديد إجراءات الأمن على الحدود الشمالية من اجل قصر دخول أراضي بيرو على النازحين من فنزويلا الحائزين على جوازات سفر أو تأشيرات دخول لاعتبارات إنسانية.

على صعيد متصل ، انتقدت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد بيرو لإجراءات الدخول أمام النازحين من فنزويلا عبر حدودها الشمالية بدعوى إنها محاولة تهدف الى تقليل دخول الفقراء إلى أراضيها.