العسكري السوداني: لا نرغب في السلطة.. ولا بد من تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال

القاهرة - مصراوي:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، إن المجلس العسكري مستعد للتفاوض، مؤكدًا على رفضه للاتهامات الموجهة إليه.

وتابع دقلو، في كلمة له اليوم نقلتها "سكاي نيوز"، أن السودان آمن ومستقر حاليًا، ونريد له الاستمرار على هذا الحال، مشددًا على أن المجلس العسكري لا يرغب في السلطة.

وأكد دقلو، أن الشعب السوداني هو من ساهم في تغيير نظام البشير، وأن التغيير في السودان كان سلسًا.

وتابع دقلو، أن بعض السفراء الذين طُردوا من بعض الدول موجودين الآن في الخرطوم، والدليل على هذا موجود.

وأشار حميدتي، إلى أنه لا بد من تشكيل حكومة تقوم بتسيير الأمور التنفيذية، تكون مكونة من جميع أطياف الشعب السوداني.