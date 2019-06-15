الجامعة العربية: زيارة أبو الغيط للسودان للتأكيد على التزام الأطراف بالمسار السلمي

القاهرة - (د ب أ):

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، زيارة مهمة إلى السودان غدا الاحد .

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط الكبير بمتابعة تطورات الأوضاع في السودان واتساقاً مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.

وأشار إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية .