تعرّف على دخل إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر في عام 2018

كتبت – إيمان محمود:

في عامهم الثاني من الخدمة الحكومية، أبلغت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، وجاريد كوشنر زوجها ومستشار الرئيس، عن إيرادات من شركاتهما واستثمارات تصل إلى 135 مليون دولار، وفقًا لتقارير الإفصاح المالي السنوية.

وبلغت قيمة الممتلكات العقارية للزوجين والاستثمارات الأخرى 786 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن عام 2017، إذ كان إجمالي دخلهما السنوي يتراوح بين 29 مليون دولار و135 مليون دولار، وهو أقل مما ذُكر في عام 2017، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ملكية كوشنر الجزئية لشركته العقارية التي تديرها عائلته، أثارت انتقادات من الخبراء، بعد أن طلبت الشركة استثمارات من مصادر أجنبية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، إذ يُعتبر كوشنر من أفضل الأشخاص في البيت الأبيض الذين لديهم اتصالات في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه على الرغم من أن كوشنر تمسّك بمعظم حصته في الشركة، التي كان يديرها، إلا أنه باع بعض أصوله إلى صندوق ائتماني تسيطر عليه والدته.

أما إيفانكا، فحصلت على حوالي 4 ملايين دولار من فندق ترامب الدولي في واشنطن، حيث أصبح الفندق نقطة جذب للمديرين التنفيذيين الزائرين والمسؤولين الأجانب الذين لديهم مصالح مع الحكومة الفيدرالية.

وأبلغت إيفانكا ترامب عن جزء آخر من تقدم في كتابها "النساء العاملات"، والذي بلغ 263.500 دولار في عام 2018، أما في عام 2017، حصلت على حوالي 289000 دولار.

كان إجمالي دخل الزوجين في عام 2018، يتراوح ما بين 29 مليون دولار و135 مليون دولار، مقارنة بعام 2017، إذ تراوح دخلهما وقتذاك ما بين 82 مليون دولار و222 مليون دولار.

ويعزي هذا الانخفاض، جزئيًا، إلى سحب استثماراتهم من العديد من الأصول التي كانت تعود عليهما في السابق بعشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك الحصة في مكتب "666 فيفث أفنيو".